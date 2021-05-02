Власти Австралии заявили, что граждане страны, которые сейчас находятся в Индии, не должны приезжать домой из-за тяжелейшей ситуации с коронавирусом в азиатской стране. Нарушивших запрет ждет крупный штраф или даже тюремное заключение.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Австралии.

Запрет касается граждан Австралии, которые будут возвращаться из Индии после пребывания там дольше 14 дней. Нарушители должны будут заплатить штраф в размере 66 тысяч австралийских долларов (1,42 млн грн) или же отбыть тюремный срок длительностью пять лет.

К такому шагу власти Австралии прибегли, потому, что в Индии распространяется штамм коронавируса, который вызывает тяжелые осложнения. А доля бывающих в стране австралийцев весьма высока. Сейчас в Австралии на карантине сидит много любителей путешествий, которые уже перенесли COVID-19 в Индии.

Ограничения вступят в силу 3 мая и будут пересмотрены 15 мая.

Многие страны в последние дни ограничили транспортное сообщение с Индией (в частности, и Украина), чтобы снизить риск попадания на свою территорию "индийского" штамма коронавирусной инфекции.

Как писала "Страна", хотя в Индии есть свое мощное производство вакцин, страна заказала в России препарат от коронавируса "Спутник V".