За последние два года почти 530 тысяч жителей оккупированного Донбасса получили российское гражданство в упрощенном порядке.

Об этом свидетельствуют данные МВД России, пишет "ТАСС".

"С начала реализации указа президента РФ от 24 апреля 2019 года гражданство РФ приобрело более 527 тысяч лиц, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - заявили в пресс-центре МВД.

В то же время почти двум тысячам жителей "ДНР" и "ЛНР" в приобретении российского гражданства отказали. Так, 40% заявлений было отклонено в связи с тем, что люди имели ограничения на въезд в Россию из-за административного выдворения, депортации, реадмиссии или в связи с принятым в отношении них решением о нежелательности пребывания в РФ.

Помимо этого, треть, кому отказали в гражданстве, имеют неснятую или непогашенную судимость. Четверти соискателей гражданство РФ не дали из-за того, что они выступали за насильственное изменение основ конституционного строя России и создают угрозу безопасности.

В пресс-службе МВД также добавили, что работа по приему граждан так называемых "ДНР" и "ЛНР" в гражданство РФ продолжается.

Ранее "Страна" сообщала, что 62% всех получателей российского паспорта - украинцы. Помимо этого, среди иностранцев, которые получили российские паспорта, 98% - граждане бывших советских республик.

Также напомним, что в 2020 году 409,5 тысячи украинцев получили российское гражданство. Это почти в 5 раз больше, чем в 2018 году.