В воскресенье, 2 мая, на предприятии химической промышленности неподалеку от иранского города Кум произошел взрыв. Он вызвал пожар.

Об этом сообщает иранское телевидение.

На кадрах, опубликованных в Twitter, можно заметить густые клубы черного дыма и мощное открытое горение.

На месте чрезвычайного происшествия работают пожарные бригады. Сообщается, что двое спасателей при ликвидации огня пострадали.

صبح امروز آتش‌سوزی مهیبی در شهرک صنعتی شکوهیه قم ‌در محل شرکت مولدان رخ داده.

سخنگوی آتش نشانی قم: یکی از خودروی آتش‌نشانی در این علمیات به کلی دچار حریق شد و دو تن از همکاران آتش‌نشان نیز به شدت دچار مصدومیت شدند. pic.twitter.com/l3yejRoK8r — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) May 2, 2021

О причинах инцидента пока ничего неизвестно. Также отсутствует официальная позиция властей Ирана по поводу происшествия.

Через несколько часов после сообщений о пожаре появилась информация о том, что спасателям удалось локализовать возгорание.

В Иране произошел взрыв на химзаводе. Фото: РИА Новости

Ранее "Страна" рассказывала, что после атаки на иранский ядерный объект, которая серьезно притормозила производство обогащенного урана, испортились официальные отношения Тегерана и Тель-Авива. Они фактически перешли в стадию необъявленной войны. Из-за противостояния по израильскому торговому судну в Аравийском море был нанесен ракетный удар.

Также мы писали, что конфликт между Ираном и Израилем обострился из-за инцидента на ядерном объекте в Натанзе. Там 11 апреля на обогатительном комплексе произошел взрыв, парализовавший системы распределения электроэнергии. Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что сбой в системе оказался проявлением "ядерного терроризма".