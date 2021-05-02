В Иране произошел взрыв на заводе. Его причины не установлены. Фото: РИА Новости

В воскресенье, 2 мая, на предприятии химической промышленности неподалеку от иранского города Кум произошел взрыв. Он вызвал пожар.

Об этом сообщает иранское телевидение.

На кадрах, опубликованных в Twitter, можно заметить густые клубы черного дыма и мощное открытое горение.

На месте чрезвычайного происшествия работают пожарные бригады. Сообщается, что двое спасателей при ликвидации огня пострадали.

О причинах инцидента пока ничего неизвестно. Также отсутствует официальная позиция властей Ирана по поводу происшествия.

Через несколько часов после сообщений о пожаре появилась информация о том, что спасателям удалось локализовать возгорание.

В Иране произошел взрыв на химзаводе. Фото: РИА Новости

В Иране произошел взрыв на химзаводе. Фото: РИА Новости

В Иране произошел взрыв на химзаводе. Фото: РИА Новости

Ранее "Страна" рассказывала, что после атаки на иранский ядерный объект, которая серьезно притормозила производство обогащенного урана, испортились официальные отношения Тегерана и Тель-Авива. Они фактически перешли в стадию необъявленной войны. Из-за противостояния по израильскому торговому судну в Аравийском море был нанесен ракетный удар.

Также мы писали, что конфликт между Ираном и Израилем обострился из-за инцидента на ядерном объекте в Натанзе. Там 11 апреля на обогатительном комплексе произошел взрыв, парализовавший системы распределения электроэнергии. Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что сбой в системе оказался проявлением "ядерного терроризма".

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