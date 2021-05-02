В воскресенье, 2 мая, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что участники "Большой семерки" (G7) рассмотрят предложение о механизме борьбы против российской пропаганды и дезинформации.

Об этом сообщает международное агентство Reuters.

В частности, по словам Рааба, страны страны G7 собираются проанализировать возможность организации коллективного механизма, позволяющего оперативно реагировать и сдерживать Россию в сферах пропаганды и дезинформации.

Помимо этого Рааб сказал, что G7 необходимо действовать коллективно, когда появляются "фейковые новости, ложь и пропаганда", чтобы предоставлять опровержения и правдивые факты как гражданам России, Китая, так и всего мира.

"Чтобы, когда мы увидим эту ложь, пропаганду или фейковые новости, мы смогли реагировать не только индивидуально, но и собраться вместе, чтобы дать опровержение и откровенно рассказать правду жителям России, Китая или по всему миру, - заявил Рааб.

Также он добавил, что Россия и Китай "пытаются сеять недоверие" в западных странах. Он напомнил о дезинфорации, которая активно распространялась такими странами. Например, о вмешательстве в выборы или инфоповоды, касающиеся вакцин против коронавируса.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия ввела санкции против главы Европарламента и семерых чиновников ЕС. В Москве объяснили действия ЕС желанием Брюсселя "любой ценой сдержать развитие нашей страны".

Также напомним, что главы МИД "большой семерки" и ЕС призывали РФ прекратить наращивание войск у границы с Украиной. Главы МИД G7 и Высокий представитель ЕС также выразили поддержку действиям Украины в сложившейся ситуации.