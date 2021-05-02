Новозеландский книжный фестиваль "Booktown" исключил из программы мероприятия викторину, посвященную популярнейшей серии книг о Гарри Поттере. Это связано с высказываниями автора саги, британской писательницы Джоан Роулинг, о трансгендерных людях.

Об этом сообщает сайт Stuff.

Организаторы фестиваля заявили, что перед принятием решения проконсультировались с литературными экспертами и членами ЛГБТ-сообщества.

"Существует риск причинить страдания отдельным членам сообщества, а это последнее, что бы мы хотели сделать", - сказал председатель правления фестиваля Питер Биггс. Он добавил, что "Booktown" задумывался инклюзивным и гостеприимным местом, поэтому творчество Роулинг представлять на нем не будут.

В то же время представитель благотворительной организации Inside Out поддержала позицию организаторов и предложила других "инклюзивных авторов книг и рассказов", которые смогут заменить автора "Гарри Поттера".

А фанат фестиваля, назвавший себя цисгеем, сказал, что хотя его не заденет викторина о Гарри Поттере, есть некоторые члены ЛГБТ-сообщества, которые могут обидеться при упоминании имени Роулинг и ее творений.

Решение организаторов отменить ежегодную и довольно популярную викторину по Гарри Поттеру не все восприняли положительно. Его раскритиковала фем-активистка и лесбиянка Дженни Уайт, назвав "нелепым". Активистка всегда разделяла взгляды Роулинг на биологические права женщин и утверждала, что они не трансфобны.

"Они, возможно, пытаются извлечь выгоду из модной сейчас "культуры отмены". На "Booktown" продают билеты на дискуссию, посвященную "культуре отмены", так что это очень иронично", - заявила Уайт.

Она считает, что происходящее вокруг писательницы на фестивале "отлично воплощает в себе все это безумие", когда всемирно известный автор "из‑за сострадательных и разумных взглядов попадает в беду, начиная от Великобритании и заканчивая крошечным Фезерстоном" (город, где проходит фестиваль).

Ранее "Страна" сообщала, как автора книг о Поттере Роулинг затравили после конфликта с трансгендерами. Поводом для буллинга стало высказывание известной писательницы, которая прокомментировала статью на либеральном портале Devex с заголовком "После Covid-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют".

Также напомним, что ранее Джоан Роулинг поддержала женщину, высказавшуюся против трансгендеров, которую за эту критику уволили с работы.