Во время Пасхальной ночи с 1 на 2 мая в Украине сотрудники правоохранительных органов не зарегистрировали серьезных нарушений.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как сказали в полиции, безопасность в праздничную ночь обеспечивали более 29 тысяч правоохранителей. Пасхальная ночь прошла спокойно благодаря проведенной мощной превентивной работе. добавили в МВД.

"Сейчас грубых нарушений правопорядка и карантинных норм во время праздничных служб не зафиксировано. Публичный порядок, безопасность прихожан и соблюдение карантина в пасхальную ночь обеспечивали более 29 тысяч правоохранителей", - заявил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.

Также в МВД сообщили, что в целом в Украине пасхальные богослужения прошли в более чем 13 тысячах церквей и храмов. При этом полиция продолжит нести службу в усиленном режиме до полного окончания всех праздничных мероприятий.

"Следует сосредоточить внимание на местах пребывания большого количества граждан и ситуацию на дорогах Украины. Особенно это касается Одесской области, где сегодня продолжаются мероприятия, посвященные событиям 2 мая 2014", - сказал Яровой.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин решил не усиливать карантин на Пасху. При этом власти усилили контроль за соблюдением противоэмидемических мероприятий.

Также напомним, что на Пасху Степанов призвал украинцев отложить объятия и поцелуи на более безопасный период. Кроме того, он попросил жителей страны позаботиться о своих пожилых родственниках, принеся им освященные куличи домой, чтобы они не ходили в церковь.