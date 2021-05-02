Польский депутат Януш Корвин-Микке заявил, что снятие российского флага во время матча за звание чемпиона мира в Польше было идиотизмом.

Его слова приводит ТАСС.

"Во-первых, это злопыхательство нашего правительства, которое делает, что может, чтобы докопаться до россиян, а во-вторых - это идиотизм Федерации шашек, которая слепо выполняет распоряжения Международного олимпийского комитета. Полная глупость", - сказал политик.

Также Корвин-Микке добавил, что спортсменка из Польши повела себя очень достойно, убрав в ответ на действия организаторов свой флаг.

При этом депутат уже поговорил с российской шашисткой Тамарой Тансыккужиной, однако не стал извиняться за инцидент с флагом, поскольку является членом оппозиции и считает, что не несет ответственности за действия правительства.

"Я просто могу выразить ей свою симпатию", – уточнил он.

Как писала "Страна", скандал с флагом произошел 27 апреля, когда организатор турнира в Варшаве убрал наклейку с флагом России, а затем триколор в разгар поединка поединка между россиянкой и полькой. Вскоре этого польская шашистка Наталья Садовская убрала со стола флаг своей страны в знак солидарности с соперницей. А после встречи президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка извинился за случившееся.

В связи со скандалом лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предложил "направлять наш десантный полк для сопровождения спортсменов на соревнованиях в Польше, чтобы обезопасить их участие в турнире, чтобы никто не посмел протянуть руки в русскому флагу".