В России пассажирка такси выстрелила в голову водителю из-за того, что ее не устроила цена поездки. Оружие у недовольной молодой женщины было травматическим.

Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Инцидент произошел на территории аэропорта "Большое Савино" в Перми вечером 30 апреля. На въезде в парковочную зону аэропорта между женщиной и водителем произошла ссора из-за стоимости поездки. В итоге россиянка достала пистолет, выстрелила в шофера, но промахнулась. 63-летний таксист отделался травмой губы.

После произошедшего на место выехали медики, однако от госпитализации водитель отказался. Женщину же увезли на допрос в отделение полиции.

Сотрудники правоохранительных органов позже рассказали, что задержанная молодая женщина ранее была судима за мошенничество. Как сообщили в российском МВД, по факту произошедшего началась проверка.

Ранее "Страна" сообщала, что в Запорожье пассажир решил вместо платы за проезд выстрелить в таксиста. Оружие - пневматический пистолет - изъяли и отправили на экспертизу.

Также мы рассказывали, что под Черниговом ранее судимый за убийство таксист поругался с пассажиром и зарезал его. Водитель нанес пассажиру смертельное ножевое ранение, а орудие преступления - нож - выбросил.