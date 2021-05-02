На этой неделе в Киеве прошел марш националистов, приуроченный к годовщине создания дивизии СС "Галичина".

Мероприятие было немноголюдным, по центру столицы прошлось всего около ста человек. Однако чествование нацистского формирования в Киеве вызвало общественный резонанс. Особенно "зигованием" одного из участников марша.

На марш последовала негативная реакция ряд стран - Германии и Израиля. После чего запоздалое возмущение выразили в МИД и Офисе президента.

"Страна" решила узнать у киевлян, что они думают по поводу "марша вышиванок" националистов в честь дивизии СС "Галичина". И как они относятся к ней самой.

"Это провокация для картинки"

"Я думаю, это фейк, что марш в честь дивизии СС "Галичина". Есть провокации… Это провокация – для картинки, для телевизора… Чтобы показать Украину в невыгодном свете", - сказала одна из киевлянок.

Некоторые жители столицы признавались, что ничего о марше не слышали. И более того, ни о какой дивизии СС "Галичина" тоже ничего не знают.

"Печально очень. Сугубо отрицательно. А чему здесь радоваться? Плакать нужно. Поддерживают такие марши не наши люди. Очевидно, это люди, у которых дедушки или прадедушки в СС "Галичина" служили. Возможно, они их и поддерживают. Или очень недальновидные люди какие-то, с узким интеллектом, с перевернутым мышлением. Как-то так. То есть нормальные люди вряд ли будут СС "Галичину" поддерживать и говорить, что это хорошо", - возмутился другой участник опроса.

По его мнению, проведение такого мероприятия в столице обусловлено тем, что наша власть ничего не решает, а команды ей поступают "из здания, где висит красивый полосатый флаг со звездами" (имеется в виду администрация США - Ред.).

"Мои бабушка и дедушка – участники ВОВ. Тогда у нас страна была одна – Советский союз. Поэтому СС "Галичина" была с другой стороны баррикад", - рассказал еще один киевлянин.

Впрочем, некоторые предполагают, что однозначного мнения по поводу этого исторического вопроса быть не может, поскольку у каждой стороны своя правда на этот счет.

"Вы знаете, я даже не знал, что это было. Понимаете, здесь такое мнение двоякое… У меня знакомый есть, с Западной Украины – он рассказывает, что вот так было. Те, кто как мы, жили в советское время, нам рассказывали, что так было. И если вникнуть в суть – и те правы, кто там были, и мы, может, правы, а может, и не до конца правы. Потому что, к примеру, вот он жил там. Говорит, встречали советскую армию с цветами – то есть радовались люди. Но через некоторое время убедились в том, что это не те люди, которые нужны. Потому что начались концлагеря, в Сибирь начали людей отсылать... Потом, когда немцы, фашисты, пришли... Они были против советской власти, потому что она показала свое лицо, были за то, чтобы пришли немцы… Но пришли немцы и они через некоторое время тоже начали уничтожать людей... И люди, которые живут там, пришли к тому, что они не за красных и не за немцев", - сказал участник опроса.

"Я за Украину и за Ватутина"

Несмотря на это, большинство сразу отмечало резко негативное отношение к СС "Галичина" и всему, что с ней связано.

"Я возрастной человек, и я воспитывалась совершенно иначе. У меня пропал родственник. Мой отец все время говорил: его убили бандеровцы. Понимаете? И вообще, мне не нравятся выступления этих ребят – западенцев. Я не люблю это. Я не за Россию, но не люблю. Я за Украину, за Киев, за Ватутина (советский генерал, освободивший Киев - Ред.)…" - поделилась своим мнением пожилая киевлянка.

Некоторые участники опроса "Страны" хоть и отмечали в целом наличие у участников скандального формирования определенных целей, о самой идее СС высказывались резко негативно.

"Само слово СС – это негатив, фашизм. Они тоже воевали за Украину, хотели освободить от коммунистической нечисти, но их обманули, они обманулись. В общем, как-то бы они назывались по-другому – но только не СС! Вот это одно слово СС – карательные войска. Хоть они не карали, но да, было и то, и се", - сказал еще один киевлянин.

При этом, по его мнению, марш организатором удалось провести благодаря обману - замаскировав его под "парад вышиванок".

Других жителей столицы мероприятие очень возмутило, впрочем, как и одно только упоминание об СС "Галичина".

"Какой дивизии! Бандиты. Вот и все мое отношение. Они просто заслуживают того, что их надо судить. По всей строгости закона. Это даже не обсуждается! Это мерзавцы и бандиты. Какие они бандиты! Порядочные люди не могут таких людей героизировать! Все, это априори", - возмутилась киевлянка.

На вопрос, почему власть допустила такой марш, женщина усомнилась в ее наличии в принципе.

"А у нас есть власть? У нас власть? Это все просто взращивает себе в угоду. Им так удобно. Чтобы эти обезьяны с гранатами бегали по Украине и сеяли вражду, хаос и взращивали фашизм. Это просто возмутительно!" - сказала она.

"СС - это Сечевые стрельцы"

Среди участников опроса нашлись и те, кто дивизию СС "Галичина" воспринимает позитивно. Например, молодой человек из Винницы заявил, что участники дивизии СС, по его мнению, не являлись пособниками нацистов.

"Историю надо читать… Вы знаете историю вообще? Как вообще переводится СС "Галичина"? Сечевые стрельцы "Галичина". Это была дивизия, которая воевала в составе Вермахта, как вам рассказывают. Но фактически такие дивизии были и в России, Франции, Венгрии и Хорватии. На всех территориях, которые оккупировала Германия, создавались дивизии из коренного местного населения. Чем вообще СС "Галичина" была известна? В российской пропаганде это формирование, которое было в составе Вермахта, значит оно воевало в составе нацистов. В украинской исторической мысли это формирование, которое боролось против "советов", вот и все", - сказал молодой человек.

Отметим, что "Галичина" воевала не в вермахте, а в СС - специальных нацистских формированиях, которые зачастую исполняли карательные функции. И, естественно, СС не расшифровывается, как "сечевые стрельцы". Эта аббревиатура означат Schutzstaffel - "охранные отряды", создаваемые нацистами в 30-х годах.

Также он заявил, что немцы использовали стремления коренных народов, которые проживали на территории бывших империй, воевать за свою независимость.

"Это историческое событие, которое, в принципе, если на благо государству Украина, то пусть будет, это правильно . Польза – историческая память и почитание борьбы за независимость. В то турбулентное время любые проявления борьбы за государственность и за независимость приветствуются, без политических теперешних пленок, какой-то политической вони. Это мировоззренческое, правильное для формирования украинской государственности событие, которое происходило. И в частности существование явления СС "Галичина", и то, что сегодня происходит, чествование… Ну это чествование – и это тоже событие для истории Украины", - заявил еще один участник опроса.

Однако большая часть киевлян, с которыми поговорила "Страна", его точку зрения не разделили. Некоторые даже не хотели рассказывать о своем отношении к маршу, чтобы не пропагандировать СС,

"Украина – это не СС. Украина – это Украина. Такие вопросы, политические, нам не нужны", - сказала киевлянка.

Другие высказывали более нейтральные точки зрения: "Ну, могу сказать, что СС "Галичина" дивизия – не мои герои. А если есть люди, для которых это их герои – пожалуйста, если они себя вели прилично, не нарушали никаких законов и этических норм – нейтрально… Если они прошли мирно, тихо, никого не обижали, то они наверное имеют на это право…"

"Тем более, что нужно изучить историю СС "Галичина", и отойти от тех стереотипов, которые были навязаны советской пропагандой, потому что это была дивизия, которая защищала Украину", - сказала еще одна участница опроса.

Более молодые жители столицы, вероятно, не понимая, о чем речь, заявляли, что "про такие вещи, как СС, нужно не забывать".

"Мне кажется, не зря прошел марш. Мне кажется – я не видела сама, читала об этом – мне кажется, что про такие вещи нужно не забывать, поэтому не зря..." - заявила одна из самых молодых участниц опроса.

"Люди должны знать, кто такие СС "Галичина"

В целом, резюмируя ответы киевлян, можно сказать, что для многих название СС "Галичина" связано исключительно с нацизмом.

"Негативно очень относимся. Тут смотря у кого какая идеология. Я не могу сказать, что я приверженец коммунистических идей, но мой дедушка стал инвалидом во время Второй мировой войны, защищая нашу родину от фашизма, от страшных расстрелов в Бабьем яру. Я понимаю, конечно, коммунистам тоже многими вещами гордиться нельзя. Но зачем ворошить такие политические моменты.

Это уже большая ошибка, тем более в данной ситуации, когда наш президент хочет привлечь главу израильского государства как посредника переговоров с Россией, это может вызвать очередной международный конфликт, и это опять покажет Украину в негативном свете.

Люди должны знать, кто такие СС "Галичина", но не искаженную информацию, а в объективном свете, тем более, это все известно. Конечно, у них своя правда, они искали хоть какой поддержки, чтобы защитить себя от коммунизма, но тот, кто их поддерживал, оказался силой ничуть не лучше. Любой режим, который влечет за собой такое количество жертв, негативен, и гордиться тем, что ты имел к нему отношение, не стоит", - сказала жительница столицы.

"Отрицательно. Из-за буквосочетания СС. СС – это штурмовые отряды НСДАП, и нам не делает чести то, что даже с самыми благими намерениями наши земляки принимали участие в этом движении", - подытожил еще один киевлянин.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как по Киеву 28 апреля маршем прошли сторонники дивизии СС "Галичина".

Также мы сообщали, что организатором марша в честь дивизии СС "Галичина" оказался обвиняемый в убийстве Бузины.