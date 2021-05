В некоторых странах Европы в субботу прошли первомайские демонстрации. Во Франции и столице Германии они переросли в беспорядки и массовые задержания.

Об этом сообщают французский телеканал BFMTV и международное агентство Reuters.

Во Франции демонстрации состоялись во многих городах. При этом самая массовая манифестация была в Париже, где на акцию вышли около 20 тысяч человек.

Между демонстрантами и силовиками произошли столкновения, в ходе которых только в столице Франции задержали 46 человек.

В то же время в профсоюзном объединении Всеобщая конфедерация труда заявили, что при столкновениях пострадал 21 человек. В МВД добавили, что среди пострадавших шестеро полицейских. По информации МВД Франции, по стране в акциях принимали участие около 106,7 тысяч человек.

В свою очередь, в Берлине прошло около 20 мирных акций, на которые вышли как минимум пять тысяч активистов.

Согласно данным правительства, явка была выше, чем в прошлом году, хотя требования по социальному дистанцированию остаются в силе. Для контроля за ситуацией были задействованы 5600 полицейских.

Уже ближе к вечеру мирные акции переросли в беспорядки, в результате чего пострадали 30 сотрудников полиции. Беспорядки начались после шествия в округе Нойкельн-Кройцберг, в котором принимали участие от 8 до 10 тысяч человек. Через час после начала мероприятия полиция остановила шествие, поскольку участники были без масок и не соблюдали дистанцию.

В знак протеста демонстранты начали бросать в полицию фейерверки, бутылки и камни. Полиция использовала против протестующих перцовый спрей, а также водяные пушки. Ими тушили пожары, вызванные поджогом мусорных баков демонстрантами. Задержаны около 240 человек.

🇫🇷💥Des scènes des émeutes du 1er mai à Paris Antifa se déroulent alors qu'Antifa à Portland a annoncé de la même manière des plans de troubles civils / Scenes from the Paris Antifa May Day riots unfold as Antifa in Portland have similarly announced plans for civil unrest 🇺🇸💩⏰ pic.twitter.com/Anjw4nRZwS