В воскресенье, 2 мая, в так называемой "Народной милиции ДНР" заявили о перехвате на Донбассе ударного беспилотника, который якобы был запущен украинскими военными и направлялся к одному из храмов в городе Ясиноватая Донецкой области.

Об этом со ссылкой на представителя "Народной милиции ДНР" сообщает агентство РИА "Новости".

По словам представителя "милиции", противовоздушная оборона обнаружила летательный аппарат утром 2 мая на западной окраине городе Ясиноватая. Представитель "ДНР" рассказал, что квадрокоптер был переоборудован кустарным способом в ударный беспилотник и запущен с позиций мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Кроме того, он сказал, что силы "ДНР" принудительно посадили беспилотник, при падении он сбросил боеприпас.

При этом, добавил представитель "ДНР", никто не пострадал.



Ранее "Страна" рассказывала, что два беспилотника США и британский самолет провели разведку возле Крыма и Донбасса.

Также мы сообщали, что в конце апреля у границ России был атакован американский военный беспилотник, который ранее видели над Донбассом.