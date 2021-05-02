Украина начала закачку природного газа в свои подземные хранилища, о чем свидетельствуют оперативный данные АО "Укртрансгаз" за 30 апреля.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, в минувшую пятницу нетто-закачка превысила нетто-отбор из ПХГ на 1,86 млн куб.м. В частности, пополнение за сутки составило 3,85 млн куб.м. при отборе в 1,99 млн куб.м.

Также закачка продолжилось на следующий день – в субботу она составила 5,74 млн куб.м при тоборе в 0,01 млн куб.м.

По информации журналистов, из последнего отопительного сезона Украина вышла с запасами голубого топлива в объеме 15,291 млрд куб.м.

Напомним, уже с 1 мая в Украине меняются цены на газ для населения. Как писала "Страна", до этих изменений действовала единая цена, утвержденная Кабмином, - 6,99 гривен за куб.

С мая все население автоматически переводят на годовой тариф. Как раз по нему поставщики объявили новые ценники. Разброс тарифов у поставщиков оказался большим - от 7,96 гривен за куб у "Нафтогаза" до 13,5 гривен у энергопоставляющих компаний в Черновицкой и Житомирской областях.