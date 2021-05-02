Министр здравоохранения Максим Степанов поздравил украинцев с Пасхой и призвал к "сдержанному празднованию", чтобы не допустить новой вспышки Covid-19.

Текст поздравления глава Минздрава обнародовал на своей странице в Фейсбук в воскресенье, 2 мая.

"Дорогие украинцы, поздравляю вас со светлой Пасхой. Желаю самого главного - здоровья вам и вашим родным" - написал Степанов, напомнив, что правительство не вводило дополнительных ограничений на период пасхальных праздников.

Кроме того, он призвал жителей страны позаботиться о своих пожилых родственниках, принеся освященный кулич домой, чтобы они не ходили в церковь.

"Давайте сделаем все, чтобы защитить себя и близких в этот день. Попросите ваших родственников пожилого возраста остаться дома - сходите в церковь вместо них и принесите им домой уже освященный кулич и колбаску. Это такая мелочь для вас, но она может спасти кому-то жизнь", - добавил Степанов.

Вместе с тем глава Минздрава призвал избегать скоплений людей, а также отмечать Христово воскресение в узком семейном кругу.

"Впереди у нас будет еще много праздников. А сегодня - прошу праздновать сдержанно, с соблюдением рекомендаций наших эпидемиологов, оставив объятия и поцелуи на более безопасный период", - подытожил министр.

Напомним, ранее Степанов сказал, что Бог простит украинцев, если они не освятят пасхальные куличи.

Также мы писали, что Минздрав подготовил для церквей и их прихожан рекомендации, которые позволят снизить риск заражения коронавирусом.