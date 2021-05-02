В воскресенье, 2 мая, погода в Украине будет теплой, практически летней, но местами пройдут дожди с грозами.

Об этом свидетельствует прогноз "Укргидрометцентра".

На западной Украине сегодня ожидается сильный дождь, а во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях еще и грозы. На столбике термометра будет до +22 днем, а ночью - до +11.

Жителям северной части Украины сегодня стоит готовиться к небольшому дождю, а в Житомирской области пройдет ливень. На улице будет до +21...+24 градусов тепла, а после захода солнца воздух остынет до +10...+12 по Цельсию.

Также дожди пройдут в центральных регионах, хотя и не такие сильные. Здесь синоптики прогнозируют от +22 до +24 тепла днем и около +10...+12 ночью.

На юге сегодня будет похожая картина: днем от +23 до +25 градусов и небольшой дождь. Вечером же синоптики прогнозируют +10...+12 по Цельсию.

А вот на востоке Украины сегодня дожди будут сочетаться с грозами. Днем синоптики прогнозируют от +21 до +23 градусов, а вечером до +9...+11 тепла.

Как ранее писала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский со своей супругой Еленой 1 мая, в начале пасхальных выходных, посетил Верховину в Ивано-Франковской области. Ни на сайте Офиса президента, ни в официальных аккаунтах Зеленского эта поездка не афишировалась и не освещалась.