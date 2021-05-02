В неподконтрольном Киеву Донецке во вторник, 11 мая, состоится бесплатный концерт российской группы "Любэ".

Об этом сообщают донецкие паблики в социальных сетях.

Концерт будет приурочен ко "Дню республики", который в Донецке отмечают ежегодно 11 мая. Мероприятие состоится на площади Ленина в центре города. Выступление Николая Расторгуева и группы "Любэ" начнется в 19:00. Вход на мероприятие свободный.

Напомним, в "ЛДНР" в этом году не будет сплошных выходных между Пасхой и 9 Мая, как в России. В "ДНР" в 2021 году отдыхают 3 (понедельник), 4 (вторник), 10 (понедельник) и 11 мая (вторник). В "ЛНР" "День республики" отмечают не 11, а 12 мая, поэтому выходным будет в этом году 12-е число.

Также "Страна" писала о том, что в прошлом году президент России Владимир Путин вручил ордена солисту его любимой группы "Любэ" и дизайнеру Артемию Лебедеву. Николай Расторгуев был награжден орденом Александра Невского. Ранее Владимир Путин неоднократно в интервью говорил о своей любви к творчеству этой группы.