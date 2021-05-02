Утром в воскресенье, 2 мая, Министерство здравоохранения обновило данные по ситуации с коронавирусом в украинских регионах. В красной зоне по-прежнему находятся семь из 24 областей. При этом эпидемиологический порог по коронавирусу превышен в 13 регионах.

Коронавирусные данные приведены в таблице Минздрава.

Как следует из таблицы, с субботы в красной зоне карантина продолжают находиться такие области:

Житомирская,

Запорожская,

Полтавская,

Сумская,

Харьковская,

Хмельницкая,

Черниговская.

В оранжевой зоне карантина находятся Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области. Остальные регионы (10) - в желтой зоне.

Согласно обновленным данным, эпидпорог превышен в Волынской (141,4%), Днепропетровской (108,7%), Донецкой (157,4%), Житомирской (105,4%), Запорожской (104,7%), Кировоградской (113,6%), Луганской (125,6%), Ровенской (102,6%), Сумской (118,6%), Тернопольской (131,7%), Харьковской (110,2%), Черкасской (146,1%) и Черниговской (107,1%) областях.

Самый низкий показатель - в Винницкой области - 54,4%. В Киеве эпидпорог по коронавирусу составляет 67,3%.

Напомним, согласно данным на субботу, 1 мая, в красной зоне карантина были семь регионов Украины.

Также "Страна" рассказывала, что Киев вышел из красной зоны карантина. Мы подробно описывали, что изменилось в столице с 1 мая.