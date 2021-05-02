В субботу, 2 мая, Верховный Суд Украины подтвердил озвученную ранее информацию гражданской организации "Опора" о том, что отменил результаты голосования на избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области. Там ранее ЦИК объявила победу спортсмена Василия Вирастюка, избиравшегося от "Слуги народа".

Об этом сказано на странице суда в Facebook.

"Большая Палата ВС признала противозаконными действия ЦИК относительно установления результатов выборов в одномандатном избирательном округе №87, а также признала противозаконным и отменила протокол ЦИК от 22 апреля 2021 года…" – говорится в сообщении.

Также в суде рассказали, что с иском к ним обратился другой кандидат по этому же округу – Александр Шевченко.

"Страна" писала, что об отмене результатов выборов на избирательном округе №87 заявлял аналитик гражданской организации "ОПОРА" Александр Клюжев.

Также мы сообщали, что, по данным ЦИК, на довыборах в Верховную Раду, которые прошли 28 марта, победил кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. Он набрал 31,25% голосов. Его конкурент, представитель партии "За будущее" Александр Шевченко, набрал 29,69%.

Кроме того мы рассказывали о том, что Ивано-Франковский облсовет потребовал признать недействительными выборы на округе, где победил Вирастюк.