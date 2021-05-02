В Украине впервые более чем за год выросли цены на репчатый лук. Это произошло после того, как совсем недавно стоимость на этот продукт опустилась до минимума.

О подорожании сообщает сайт EastFruit.

По данным экспертов, в сезоне 2020/2021 гг. репчатый лук был относительно дешевым, а темпы его продаж и цены на него разочаровывали производителей. Более того, в Украине вообще наблюдалась самая низкая цена на этот продукт, которая практически не менялась с июля 2020-го.

Еще в конце предыдущей недели цены на репчатый лук в Украине редко превышали 4,50 гривен за килограмм ($0,16/кг). Сейчас же фермеры готовы продавать качественную продукцию по 4,00-5,00 грн/кг ($0,14-0,18/кг), а лук не очень хорошего качества - от 3,00 грн/кг ($0,11/кг).

Производители сообщили, что на рынке спрос на репчатый лук остается низким. Однако на текущей неделе несколько вырос спрос на качественную продукцию.

Эксперты ответили на вопрос, продолжится ли рост цен на лук после майских праздников.

"С одной стороны, из-за плохих погодных условий в Украине сдвинется старт продаж лука репчатого нового урожая, как и других ранних овощей. Это поможет производителям с запасами прошлогодней продукции дольше быть актуальными для покупателей под конец текущего сезона. С другой стороны, запасы лука репчатого в хранилищах украинских производителей все еще достаточно высоки и близки к рекордным показателям как минимум за последние несколько лет", - заявили аналитики.

Сами фермеры несмотря на повышение цен в целом остаются недовольными итогами сезона и, по мнению аналитиков, предварительный прогноз сокращения площадей под репчатым луком в Украине в 2021 года не теряет свою актуальность.

Ранее мы рассказывали, что к маю яблоки могут продавать по 55-75 гривен за килограмм. Эксперты объясняют это тем, что в прошлом году с качеством урожая были проблемы, а самые лучшие плоды отложили для отправки за границу.

Также "Страна" сообщала, что в Украине весной подскочат ценники на хлебобулочные изделия, свинину. Также эксперты прогнозируют подорожание овощей в 1,5-2 раза к маю.