Партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" выступила с заявлением по случаю седьмой годовщины массовых убийств в Одессе.

Заявление опубликовано на сайте политсилы.

"2 мая для одесситов и всего украинского общества стал Днем памяти жертв политического террора. Семь лет назад 48 человек были сожжены в Одесском Доме профсоюзов. Их жизнь оборвалась, потому что толпа озверевших экстремистов решила, что лучшим способом политической борьбы является массовое убийство. Ответственности для преступников требуют одесситы, украинское общество, международные правозащитники. Но время идет, а преступники и их политические покровители остаются безнаказанными", - сказано в заявлении.

В "Оппозиционной платформе - За жизнь" заявляет, что украинская власть остается безразличной к горю семей погибших и пострадавших.

"Законность, мораль и человеческая жизнь для нее ничего не значат. Вместо уголовного преследования ксенофобов и экстремистов она выбрала трусливый путь заигрывания и угодничества перед радикалами", - заявила политсила.

Партия призывает наказать виновных в трагедии преступников и их покровителей.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от власти признания того, что убийства людей 2-го мая в Одессе являются одним из тяжелейших в истории Украины преступлений. Мы также требуем признания спланированного характера действий экстремистов. Расследования всех обстоятельств случившегося и привлечения к уголовной ответственности исполнителей преступления и их политических вдохновителей", - заявили в ОПЗЖ.

Напомним, трагедия в Доме профсоюзов в Одессе произошла в 2014 году. Тогда в городе проходили столкновения между сторонниками и противниками Майдана, в ходе которых в Доме профсоюзов произошел пожар. В нем сгорели заживо десятки "куликовцев" - одесских активистов, выступавших против Майдана. В результате из жизни ушли 48 человек, еще несколько сотен получили ранения.

Также мы писали о том, что в седьмую годовщину трагедии в Одессе полиция взяла под охрану на Куликово поле.