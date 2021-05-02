Российский актер Михаил Ефремов, которого осудили на 7,5 года из-за спровоцированной им смертельно аварии в Москве, впервые рассказал о своей жизни в колонии.

Небольшое интервью из колонии он дал изданию Starhit.

По словам артиста, сейчас его психологическое состояние скорее "со знаком плюс". Что же касается физического самочувствия, то проявляются болезни, которые были до заключения.

Как сказал адвокат Ефремова, в исправительном учреждении хорошая медицинская часть, а врачи внимательно относятся к пациентам, поэтому его подзащитному дают освобождение от работы при малейших симптомах недомогания.

"Колония - это не страшно. Немножко непривычно было то, что жесткий режим, система жизни во всем регламентирована. К этому пришлось привыкать. То, как я жил до этого, - там системы никакой не было. Привыкал два-три месяца", - признался Ефремов.

Также актер рассказал, что пока ничего не пишет в свободное время и не занимается творчеством. В часы отдыха он посещает разные мероприятия в качестве зрителя – в том числе футбольные матчи. Кроме того, он читает "заумные книги", например, писателя Алексея Симонова.

"Всевозможные мероприятия в колонии, на которых я могу присутствовать в качестве зрителя или болельщика — мне это доставляет удовольствие. Проводятся, в том числе, футбольные матчи. Сам я хорошо играю в настольный теннис. Здесь пока не играю, но в будущем хотел бы", - сказал заключенный.

По словам Ефремова, его не беспокоит происходящее в мире – он больше озабочен собственным благополучием и делами семьи.

Напомним, Ефремова приговорили к восьми годам колонии за совершение летом 2020 года смертельного ДТП в центре Москвы.

Сам актер заявлял, что не ожидал такого приговора и говорил, что адвокат Эльман Пашаев его "подставил".