Утром в воскресенье, 2 мая, Таджикистан и Киргизия, где в последние дни возник конфликт на приграничной территории, начали отвод войск, как и обещали накануне. За последнюю ночь не было зарегистрировано перестрелок, а военнослужащие и военная техника начали перемещаться на места дислокации.

Об этом со ссылкой на Пограничную службу киргизского Государственного комитета национальной безопасности сообщает 24.kg.

"По состоянию на 9:30 обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная. За прошедшую ночь инциденты и перестрелки не зафиксированы. Движение транспортных средств по автодороге Ош - Исфана осуществляется беспрепятственно", - сообщили пограничники, добавив, что пограничные подразделения Киргизии несут службу в усиленном режиме.

Напомним, 28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана накалилась ситуация: между военными двух стран возникла перестрелка на спорном участке границы. Уже на следующий день Министерства иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана начали переговоры о локализации конфликта. По данным Минздрава Киргизии, в результате конфликта погиб 31 человек, более сотни пострадали.

Накануне президенты Таджикистана и Кыргызстана Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров обсудили по телефону выполнение договоренностей о режиме прекращения огня на границе, а также возвращение войск на места постоянной дислокации. После этого стороны подписали договор о режиме прекращения огня на приграничной территории и отводе войск.