Расследователь группы Bellingcat Христо Грозев заявил, что ко взрывам на военных складах Украины в 2014-2015 годах с высокой долей вероятности причастно российское ГРУ.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

По мнению Грозева, после доказанной причастности ГРУ ко взрывам в странах ЕС подрывы складов в Украине, где у Москвы была собственная агентурная сеть, однозначно могли быть связаны с внешней разведкой РФ.

"Почерк достаточно стандартный и повторяется в каждом из взрывов: они всегда привозили с собой детонаторы дистанционного управления с электрической зарядкой, то есть могли активировать детонатор с мобильного позже, издалека. Но всегда сначала они вызывали на складах пожар. И во время пожара приводили в действие детонатор, чтобы это было похоже на простой пожар", - сказал Грозев.

На этом основании в Bellingcat пришли к выводу о причастности России ко взрывам на военных складах в Украине шесть и семь лет назад.

Расследователь Bellingcat считает, что РФ причастна к взрывам складов в Украине. Видео: YouTube/ЭспрессоTV

Как писала "Страна", ранее расследователи из Bellingcat утверждали, что подрыв военного склада в Чехии в 2014 году, из-за которого сейчас разгорается скандал внутри страны и на международном уровне, был частью операции Главного разведывательного управления РФ. Операция якобы преследовала цель лишить Украину возможности купить оружие и боеприпасы.