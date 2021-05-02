Сегодня в Одессе вспоминают седьмую годовщину трагедии в Доме профсоюзов. Там в огне и дыму погибло 42 человека - после того, как националисты забросали здание бутылками с зажигательной смесью.

Все погибшие - сторонники антимайдана. Видимо, по этой причине никто за эти смерти ответственности не понес. Уголовное преследование - как будто в насмешку - коснулось только тех, кто противостоял радикалам.

В прошлом году Владимир Зеленский впервые вспомнил о годовщине трагедии, написав пост в Facebook. Там он призвал к расследованию массового убийства в центре Одессы. Но с тех пор ничего по этому делу не изменилось.

Сегодня одесситы будут возлагать цветы к Дому профсоюзов, где в прошлом году полиция установила жесткий пропускной режим. А националисты собираются пройти маршем по городу.

"Страна" следит за событиями в Одессе. Материал обновляется.

10:34 Дорогу к Куликову полю перекрыли.

10:16 В этом году людей к Дому профсоюзов пускают через фильтрационные пункты - как и в прошлый раз. Достаточно унизительная процедура - вряд ли на сегодняшний марш националистов будут запускать через такие заборы.

10:00 "Нацкорпус" анонсировал "Марш защитников Одессы" на полдень. Начнется он от Соборной площади - то есть от того места, где расположен и Дом профсоюзов.

09:46 Нардепы от "Оппозиционной платформы" возложили цветы к Дому профсоюзов. Среди них - Юрий Бойко и Николай Скорик.

09:35 В Сети напомнили, как гости студии Савика Шустера начали аплодировать после новости о пожаре в "лагере сепаратистов".

09:25 Одесситы вспоминают, что в прошлый раз им позволили почтить память погибших только в маске и строго по выстроенному силовиками коридору.

Периодически траурные мероприятия останавливали для дезинфекций. Так ли будет в этот раз - посмотрим.

09:15 На Куликовом поле со стороны Итальянского бульвара и на пересечении улиц Канатной и Пироговской установили фильтрационные пункты. Вокруг обеих площадей - Соборной и Куликова поля - ограничено движение транспорта.

09:08 Полиция и Нацгвардия уже на Куликовом поле. Прибыли собаки и взрывотехники. Место оцеплено.