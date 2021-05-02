В Украине с 20 мая могут отключить горячую воду. Причиной этого стала отмена Положения о возложении специальных обязанностей (ПСО) для теплокоммунэнерго. В результате все поставщики газа и отопления рискуют остаться без голубого топлива, а украинцы - без горячей воды сейчас и без отопления осенью.

Об этом рассказал глава "Укртеплокоммунэнерго" Арсентий Блащук, сообщает "Обозреватель" .

По словам Блащука, до 20 мая "Нафтогаз" обязан продавать газ поставщикам тепла и горячей воды по установленному тарифу. Такое обязательство предусмотрено специальным документом - ПСО. При этом в мае срок его действия истекает.

Глава "Укртеплокоммунэнерго" добавил, что в Украине оказался под угрозой срыва будущий отопительный сезон, и предупредил, что жители страны могут остаться без горячей воды и отопления.

"После отмены ПСО предприятия должны закупать газ по предварительной оплате. А где деньги взять, если у нас потребитель платит после того, как уже использовал горячую воду и отопление. А что делать тепловикам? Как рассчитаться с долгами и еще купить газ? Отопительного сезона может и не быть", - сказал Блащук.

По словам одного из крупных участников рынка, на платформе оператора ГТС поставщики тепла и горячей воды уже значатся как потребители без поставщика газа. Это означает, что голубое топливо им должны отключить.

"Проблема в том, что у них три ведра долгов, и как они будут их реструктуризировать, непонятно. Это же теперь рынок. Если они с "Нафтогазом" не договорятся, то НАК не будет обязан поставлять им газ. Раньше они были обязаны согласно ПСО. И то с учетом определенного уровня расчетов. Теперь такого обязательства не будет", - сказал глава "Укртеплокоммунэнерго".

Напомним, 27 апреля НАК Нафтогаз Украины в последний раз установил оптовую цену на газ для теплокоммунэнерго в рамках специальных обязательств (ПСО) на апрель в размере 6,523 грн/куб. м.

Также "Страна" рассказывала, что ранее Нафтогаз" отключил от газа "Донецктеплокоммунэнерго" за долги.