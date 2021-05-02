Президент Украины Владимир Зеленский со своей супругой Еленой 1 мая, в начале пасхальных выходных, посетил Верховину в Ивано-Франковской области. Ни на сайте Офиса президента, ни в официальных аккаунтах Зеленского эта поездка не афишировалась и не освещалась.

О ней со ссылкой на экскурсовода музея "Гуцульской магии" Иванну сообщил туристический портал "Йо, новости Верховины".

Визит президента и его жены оказался для жителей региона неожиданным. На портале уточнили, что супруги приехали в Карпаты отдыхать.

"Это был не официальный визит, а отдых. Вместе с женой побывали на экскурсии в доме-музее "Тени забытых предков", где проживал и творил Сергей Параджанов, провела для них экскурсию местная гуцулка Галина", - говорится в сообщении.

Также чета Зеленских посетила "Музей гуцульской магии", в котором после экскурсии его владелец Николай подарил президенту символ гуцулов - музыкальный инструмент трембиту.

"Местные жители были приятно удивлены таким визитом и благодарны, что Верховину не обошли вниманием и заглянули в гости", - добавили на портале.

Ранее Владимир Зеленский поздравил украинцев с пасхальными праздниками, назвав празднование Пасхи дома проявлением заботы об окружающих.