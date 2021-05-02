Больше всего зараженных коронавирусом выявили в Днепропетровской области. Фото: "Страна"

За минувшие сутки в Украине выявлено 5094 новых случая заражения коронавирусом. Это более чем в полтора раза меньше, чем в предыдущие сутки, когда зарегистрировали 8549 заражений.

Свежую статистику опубликовал в своем Фейсбуке глава Минздрава Максим Степанов.

Среди зараженных оказались 219 детей и 81 медработник. Также за прошедшие сутки:

  • госпитализованы - 3199 человек;
  • летальных случаев - 160;
  • выздоровели 5784 человека;
  • проведено тестирований - 43 405 (в том числе методом ПЦР - 21609, методом ИФА - 3878, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17918).


За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (804), Донецкой (418), Харьковской (344), Одесской (296) и Черкасской (273) областях.

Что касается вакцинации, то за 1 мая был привит против COVID-19 2 661 человек.

Всего 754 926 человек привиты с момента старта кампании иммунизации, из них получили одну дозу 754 924 человека,  завершили вакцинацию (получили две дозы) - 290 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

  • Киев - 177 случаев / 74 прививки;
  • Винницкая область - 100 случаев / 74 прививки;
  • Волынская область - 120 случаев / 40 прививок;
  • Днепропетровская область - 804 случая / 104 прививки;
  • Донецкая область - 418 случаев / 350 прививок;
  • Житомирская область - 193 случая / 78 прививок;
  • Закарпатская - 9 случаев / 83 прививки;
  • Запорожская область - 100 случаев / 20 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 56 случаев / 0 прививок;
  • Киевская область - 255 случаев / 156 прививок;
  • Кировоградская область - 131 случай / 0 прививок;
  • Луганская область - 37 случаев / 0 прививок;
  • Львовская область - 203 случая / 20 прививок;
  • Николаевская область - 232 случая / 425 прививок;
  • Одесская область - 296 случаев / 287 прививок;
  • Полтавская область - 127 случаев / 20 прививок;
  • Ровенская область - 183 случая / 140 прививок;
  • Сумская область - 175 случаев / 190 прививок;
  • Тернопольская область - 181 случай / 0 прививок;
  • Харьковская область - 344 случая / 246 прививок;
  • Херсонская область - 187 случаев / 50 прививок;
  • Хмельницкая область - 209 случаев / 0 прививок;
  • Черкасская область - 273 случая / 127 прививок;
  • Черновицкая область - 273 случаев / 83 прививки;
  • Черниговская область - 94 прививки.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели 2 083 180 человек;
  • выздоровели 1 676 265 человек;
  • умерли от последствий заражения 44 596;
  • было проведено ПЦР-тестов - 9 477 843.

 

Скриншот из Фейсбука Максима СтепановаКоронавирусная статистика на 2 мая

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