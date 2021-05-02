За минувшие сутки в Украине выявлено 5094 новых случая заражения коронавирусом. Это более чем в полтора раза меньше, чем в предыдущие сутки, когда зарегистрировали 8549 заражений.

Свежую статистику опубликовал в своем Фейсбуке глава Минздрава Максим Степанов.

Среди зараженных оказались 219 детей и 81 медработник. Также за прошедшие сутки:

госпитализованы - 3199 человек;

летальных случаев - 160;

выздоровели 5784 человека;

проведено тестирований - 43 405 (в том числе методом ПЦР - 21609, методом ИФА - 3878, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17918).



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (804), Донецкой (418), Харьковской (344), Одесской (296) и Черкасской (273) областях.

Что касается вакцинации, то за 1 мая был привит против COVID-19 2 661 человек.

Всего 754 926 человек привиты с момента старта кампании иммунизации, из них получили одну дозу 754 924 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 290 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

Киев - 177 случаев / 74 прививки;

Винницкая область - 100 случаев / 74 прививки;

Волынская область - 120 случаев / 40 прививок;

Днепропетровская область - 804 случая / 104 прививки;

Донецкая область - 418 случаев / 350 прививок;

Житомирская область - 193 случая / 78 прививок;

Закарпатская - 9 случаев / 83 прививки;

Запорожская область - 100 случаев / 20 прививок;

Ивано-Франковская область - 56 случаев / 0 прививок;

Киевская область - 255 случаев / 156 прививок;

Кировоградская область - 131 случай / 0 прививок;

Луганская область - 37 случаев / 0 прививок;

Львовская область - 203 случая / 20 прививок;

Николаевская область - 232 случая / 425 прививок;

Одесская область - 296 случаев / 287 прививок;

Полтавская область - 127 случаев / 20 прививок;

Ровенская область - 183 случая / 140 прививок;

Сумская область - 175 случаев / 190 прививок;

Тернопольская область - 181 случай / 0 прививок;

Харьковская область - 344 случая / 246 прививок;

Херсонская область - 187 случаев / 50 прививок;

Хмельницкая область - 209 случаев / 0 прививок;

Черкасская область - 273 случая / 127 прививок;

Черновицкая область - 273 случаев / 83 прививки;

Черниговская область - 94 прививки.

За все время пандемии в Украине:

заболели 2 083 180 человек;

выздоровели 1 676 265 человек;

умерли от последствий заражения 44 596;

было проведено ПЦР-тестов - 9 477 843.

Ранее "Страна" сообщала, что 1 мая количество "красных" регионов в Украине уменьшилось до семи.

Мы также рассказывали, как жители столицы после завершения карантина массово пошли в ТРЦ.