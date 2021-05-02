На Пасху в Украине больше чем в полтора раза упало число зараженных коронавирусом. Данные на 2 мая
За минувшие сутки в Украине выявлено 5094 новых случая заражения коронавирусом. Это более чем в полтора раза меньше, чем в предыдущие сутки, когда зарегистрировали 8549 заражений.
Свежую статистику опубликовал в своем Фейсбуке глава Минздрава Максим Степанов.
Среди зараженных оказались 219 детей и 81 медработник. Также за прошедшие сутки:
- госпитализованы - 3199 человек;
- летальных случаев - 160;
- выздоровели 5784 человека;
- проведено тестирований - 43 405 (в том числе методом ПЦР - 21609, методом ИФА - 3878, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17918).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (804), Донецкой (418), Харьковской (344), Одесской (296) и Черкасской (273) областях.
Что касается вакцинации, то за 1 мая был привит против COVID-19 2 661 человек.
Всего 754 926 человек привиты с момента старта кампании иммунизации, из них получили одну дозу 754 924 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 290 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
- Киев - 177 случаев / 74 прививки;
- Винницкая область - 100 случаев / 74 прививки;
- Волынская область - 120 случаев / 40 прививок;
- Днепропетровская область - 804 случая / 104 прививки;
- Донецкая область - 418 случаев / 350 прививок;
- Житомирская область - 193 случая / 78 прививок;
- Закарпатская - 9 случаев / 83 прививки;
- Запорожская область - 100 случаев / 20 прививок;
- Ивано-Франковская область - 56 случаев / 0 прививок;
- Киевская область - 255 случаев / 156 прививок;
- Кировоградская область - 131 случай / 0 прививок;
- Луганская область - 37 случаев / 0 прививок;
- Львовская область - 203 случая / 20 прививок;
- Николаевская область - 232 случая / 425 прививок;
- Одесская область - 296 случаев / 287 прививок;
- Полтавская область - 127 случаев / 20 прививок;
- Ровенская область - 183 случая / 140 прививок;
- Сумская область - 175 случаев / 190 прививок;
- Тернопольская область - 181 случай / 0 прививок;
- Харьковская область - 344 случая / 246 прививок;
- Херсонская область - 187 случаев / 50 прививок;
- Хмельницкая область - 209 случаев / 0 прививок;
- Черкасская область - 273 случая / 127 прививок;
- Черновицкая область - 273 случаев / 83 прививки;
- Черниговская область - 94 прививки.
За все время пандемии в Украине:
- заболели 2 083 180 человек;
- выздоровели 1 676 265 человек;
- умерли от последствий заражения 44 596;
- было проведено ПЦР-тестов - 9 477 843.
Ранее "Страна" сообщала, что 1 мая количество "красных" регионов в Украине уменьшилось до семи.
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