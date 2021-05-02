Американский многоразовый космический корабль Crew Dragon-1 компании Илона Маска SpaceX с четырьмя астронавтами на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС). Аппарат готовится к возвращению на Землю.

Трансляция этого события идет на Ютуб-канале Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Расстыковка произошла в субботу в 20:35 по времени Восточного побережья США (в воскресенье, 2 мая, в 03:35 по Киеву).

После 167-дневного пребывания на борту МКС на Землю возвращаются астронавты НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути.

Через примерно шесть с половиной часов после отстыковки запланировано приводнение спускаемого аппарата с астронавтами в Мексиканском заливе у берегов штата Флорида.

На борту МКС продолжают работу космонавты "Роскосмоса" Олег Новицкий и Петр Дубров и астронавт НАСА Марк Ванде Хай, прибывшие на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18", а также прилетевшие на станцию на корабле Crew Dragon-2 24 апреля астронавты НАСА Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и японский астронавт Акихико Хосидэ.

Как писала "Страна", осенью прошлого года корабль Crew Dragon компании SpaceX впервые доставил людей на МКС.

Мы также рассказывали о полете Crew Dragon-2 и его стыковке с космической станцией.