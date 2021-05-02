Большая палата Верховного суда отменила протокол ЦИК об установлении результатов выборов на 87 округе в Ивано-Франковской области. (По результатам выборов на округе победил спортсмен Василий Вирастюк, "Слуга народа")

Об этом сообщил аналитик гражданской сети "Опора" Александр Клюжев

"Сенсация праздничной ночи. Большая палата Верховного Суда Украины отменила протокол ЦИК об установлении результатов выборов в Одномандатном избирательном округе 87, по данным которого победил Василий Вирастюк.

Пока нет доступа к решению суда для его полного анализа, но политические и правовые последствия уже интригуют", - написал Клюжев

Напомним, по данным ЦИК, на довыборах в Верховную Раду, которые прошли 28 марта, победил кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. Он набрал 31,25% голосов. Его конкурент представитель от партии "За будущее" Александр Шевченко и набрал 29,69%.

Выборы успели назвать "скандальными", ведь результаты считали больше недели, а сам подсчет сопровождался нарушениями.

Также мы писали о том, что Ивано-Франковский облсовет потребовал признать недействительными выборы на округе, где победил Вирастюк.

В середине апреля занявший второе место на довыборах в Верхоную Раду Александр Шевченко заявил о том, что суд отменил итоговый протокол окружного избиркома на 87-м округе, но "Слуги народа" стали уверять, что суд не отменял результаты, а Шевченко обманывает