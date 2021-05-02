Венгрия начиная с 1 мая апреля ослабила карантинные ограничения и открыла практически все общественные места, но только для владельцев сертификатов вакцинации. Посетителям без такого документа может грозить год тюрьмы.

Об этом сообщает Hungary today.

На данный момент в Венгрии уже более 4 млн человек сделали прививки от коронавируса.

Те, кто получил обе дозы препарата и прошел полный цикл вакцинации, начиная с 1 мая могут посещать спортзалы, библиотеки, рестораны и ряд других заведений.

Однако если посетитель придет без сертификата вакцинации, то его могут оштрафовать на 280-2800 евро или даже посадить на год в тюрьму.

Новые правила, которые действуют с субботы, 1 мая:

Ночной комендантский час начинается в полночь и заканчивается в 5 утра; магазинам будет разрешено оставаться открытыми до 23:00.

Лицам, имеющим свидетельства о вакцинации, будет разрешено пользоваться закрытыми помещениями предприятий общественного питания до 23:00, а также гостиницами, в которых их могут сопровождать дети.

Места проведения досуга, которые были закрыты в ноябре, будут вновь открыты для владельцев сертификатов вакцинации, в том числе зоопарки, парки дикой природы, музеи, театры, кинотеатры и библиотеки.

Тренажерные залы, бассейны и катки также будут открыты для обладателей сертификатов и для всех профессиональных спортсменов в возрасте до 18 лет.

Спортивные мероприятия могут посещать обладатели сертификатов и несовершеннолетние в сопровождении до 23:00, и они не должны носить маски для лица.

Операторы объектов проверят действительность свидетельств о вакцинации посетителей; в противном случае им грозят штрафы в размере от 100 000 форинтов (280 евро) до 1 миллиона форинтов или тюремное заключение сроком до одного года.

Обязанность носить маски останется в силе в общественных местах, в общественном транспорте и в магазинах.

Ожидается, что в заведениях общественного питания и других местах сотрудники, не имеющие сертификатов о вакцинации, будут носить маски.

Напомним, уже в мае Греция и еще шесть стран протестируют европейские сертификаты вакцинации.

Также сообщалось, что летом страны Евросоюза могут разрешить въезд туристам, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса.