В Черкасской области мужчина поссорился с супругой и утопил собственный автомобиль в карьере. Со дна водоема машину достали с помощью крана.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области в Facebook.

Инцидент произошел в селе Васильков Шполянского района. Местный житель сообщил в полицию о том, что обнаружил автомобиль в затопленном карьере. Водолазы обследовали дно водоемы и выяснили, что людей в салоне не было. Машину подняли на берег краном.

Как оказалось, три недели назад 29-летний мужчина поссорился с женой после чего утопил собственный автомобиль ВАЗ-2104.

Напомним, в Киеве мужчина поссорился с супругой и, чтобы снять стресс, открыл стрельбу из ружья прямо в центре столицы.

Также сообщалось, что в киевской области пьяный мужчина поссорился с женой и разбил десяток чужих авто.

Ранее "Страна" писала, что 48-летний итальянец после ссоры с женой за неделю прошел без еды и денег половину страны, при этом он даже не заметил начало карантина. Его нашли в 450 километрах от дома.