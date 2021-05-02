В начале мая Пентагон планирует провести испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III для того, чтобы проверить боеготовность оружия ядерного сдерживания.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на международное извещение о закрытии района для полетов гражданской авиации над Тихим океаном (NOTAM).

Пуск ракеты Minuteman III запланирован на период 5-6 мая с калифорнийской авиабазы Ванденберг по полигону на атолле Кваджалейн (Маршалловы острова, центральная часть Тихого океана). Дальность полета ракеты будет 7,77 тыс. км.

Minuteman III с дальностью действия 12 тыс. км является единственной МБР шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США.

Напомним, США планируют полностью заменят межконтинентальные ракеты Minuteman III на новые образцы МБР к 2036 году. Новые МБР наземного базирования уже находятся в стадии активной разработки.

Также сообщалось, что США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III в феврале прошлого года. Согласно американским экспертам, в ведении ВВС находятся 400 Minuteman III, на которых установлено по одному ядерному заряду мощностью 300 или 335 килотонн.