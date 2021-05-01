В больницах Москвы появятся тайные пациенты, которые будут проверять работу медицинского персонала. Такое решение было принято после того, как на видео попали издевательства медсестры над пожилой пациенткой.

Об этом сообщает Telegram-канал "Baza".

После инцидента с издевательствами над пациенткой, следственный комитет РФ начал проверку, провинившихся медсестер уволили. Помимо этого в больницы российской столицы отправят проверяющих из департамента здравоохранения и тайных пациентов.

Тайные пациенты будут поступать в медучреждения как рядовые больные и проверять отношение персонала. Согласно данным издания если о формальной проверке стараются предупреждать, то визиты тайных пациентов станут неожиданностью.

Напомним, в Ровно стоматолог жестоко обращалась с детьми на приемах, инцидент попал на видео. Суд отпустил женщину под личное обязательство.

Также сообщалось, что в психиатрическом интернате на Днепропетровщине жестоко издеваются над пациентами. Их заставляют есть с пола, бьют и закрывают в маленьких комнатах.