В селе Иза Хустского района Закарпатской области к Пасхе сплели гигантскую корзину, которая может стать самой большой в Украине. Она весит около 200-250 килограмм.

Об этом сообщает ВолиньРost.

В закарпатском селе Иза многие жители занимаются лозоплетением, один из местных мастеров - Василий Драгула, около двух месяцев плел корзину. Ее вес 2о-25 килограмм, а параметры 3,75 х 2,75 х 3,50 метра. 6 мая в Хустском районе будут устанавливать рекорд - "Самая большая Пасхальная корзина в Украине".

Напомним, в канун Пасхи у храмов выстраиваются очереди из желающих освятить кулич. Люди в масках, но не придерживаются социальной дистанции. За тем, как в Украине встречают Пасху во время пандемии коронавируса "Страна" следит в обновляемом материале. В храмы, по расчетам полиции, ждут на Пасху около миллиона человек.

Также мы писали, что россиянин хочет продать пасхальный кулич почти за 350 тысяч гривен. Он утверждает, что куличу уже двадцать лет и при этом он сохранился в первозданном виде и пахнет ванилью.

