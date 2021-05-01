На Донбассе мужчина и женщина подорвались на мине в лесопосадке во время выпаса домашнего скота. Инцидент произошел в поселке шахты "Глубокая" под Горловкой.

Об инциденте сообщил "руководитель городской администрации Горловки" Иван Приходько

"В поселке шахты Глубокая по улице Ясная возле дома № 17 во время выпаса домашнего скота в лесопосадке подорвались предположительно на мине мужчина 67 лет и женщина. У мужчины состояние тяжелое", – сказа Приходько.

Он уточнил, что у мужчины травматическая ампутация стопы, у женщины – травматическая ампутация ноги.

Позже "заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР" Эдуард Басурин заявил, что взрыв мины якобы управлялся дистанционно, и обвинил в случившемся украинскую сторону.

В штабе ООС пока не подтвердили информацию о происшествии.

Напомним, на Донбассе перед Пасхой 5 нарушений "тишины"

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