На Донбассе под Горловкой мужчина и женщина подорвались на мине во время выпаса домашнего скота
На Донбассе мужчина и женщина подорвались на мине в лесопосадке во время выпаса домашнего скота. Инцидент произошел в поселке шахты "Глубокая" под Горловкой.
Об инциденте сообщил "руководитель городской администрации Горловки" Иван Приходько
"В поселке шахты Глубокая по улице Ясная возле дома № 17 во время выпаса домашнего скота в лесопосадке подорвались предположительно на мине мужчина 67 лет и женщина. У мужчины состояние тяжелое", – сказа Приходько.
Он уточнил, что у мужчины травматическая ампутация стопы, у женщины – травматическая ампутация ноги.
Позже "заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР" Эдуард Басурин заявил, что взрыв мины якобы управлялся дистанционно, и обвинил в случившемся украинскую сторону.
В штабе ООС пока не подтвердили информацию о происшествии.
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