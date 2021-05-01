Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель считает решение России ввести санкции против восьмерых европейских чиновников, неприемлемым.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте Европейского совета.

"ЕС солидарен со всеми этими людьми (тем, кто попал в санкционный список РФ - Ред.). Действия России не помешают ЕС продолжать отстаивать права человека, демократию и международное право или привлекать к ответственности виновных в нарушениях прав человека", - говорится в заявлении.

По мнению главы европейской дипломатии, решение России ввести санкции не имеет никаких юридических оснований, направлено против Европейского Союза и не обосновано.

"Оно (решение - Ред.) служит для того, чтобы подчеркнуть, что Российская Федерация до сих пор избрала путь конфронтации вместо того, чтобы стремиться повернуть вспять негативную траекторию отношений между ЕС и Россией", - считает Боррель.

Напомним, 30 апреля МИД РФ объявил о введении ответных мер на санкции Евросоюза. и ввел санкции против европейских чиновников.

Такое решение России раскритиковали во Франции, Германии и Швеции.