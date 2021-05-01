В Украине в "красной" зоне карантина находятся семь регионов. Фото: "страна"

Согласно данным на субботу, 1 мая, в "красной" зоне карантина осталось только семь регионов Украины, Киев, Киевская и Николаевская области перешли в "желтую" зону.

Об этом свидетельствуют данный Министерства здравоохранения Украины.

Таким образом, в "красной" зоне эпидемиологической опасности находятся следующие регионы Украины:

  • Житомирская область,
  • Запорожская область,
  • Полтавская область,
  • Сумская область,
  • Харьковская область,
  • Хмельницкая область,
  • Черниговская область.

В "оранжевой" зоне находится восемь регионов:

  • Волынская область,
  • Днепропетровская область,
  • Донецкая область,
  • Кировоградская область,
  • Луганская область,
  • Ровненская область,
  • Тернопольская область,
  • Черкасская область.

Все остальные регионы Украины находятся в "желтой" зоне карантина.

Регионы Украины по зонам карантина. Скриншот из сайта МОЗ 

Напомним, в Харьковской области улучшается ситуация с коронавирусом, регион может покинуть  "красную" зону уже в понедельник, 3 мая.

Также сообщалось, что 1 мая Киев вышел из красной зоны карантина.

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