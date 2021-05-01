Количество "красных" регионов уменьшилось до 7. Перечень зон карантина в Украине
Согласно данным на субботу, 1 мая, в "красной" зоне карантина осталось только семь регионов Украины, Киев, Киевская и Николаевская области перешли в "желтую" зону.
Об этом свидетельствуют данный Министерства здравоохранения Украины.
Таким образом, в "красной" зоне эпидемиологической опасности находятся следующие регионы Украины:
- Житомирская область,
- Запорожская область,
- Полтавская область,
- Сумская область,
- Харьковская область,
- Хмельницкая область,
- Черниговская область.
В "оранжевой" зоне находится восемь регионов:
- Волынская область,
- Днепропетровская область,
- Донецкая область,
- Кировоградская область,
- Луганская область,
- Ровненская область,
- Тернопольская область,
- Черкасская область.
Все остальные регионы Украины находятся в "желтой" зоне карантина.
Напомним, в Харьковской области улучшается ситуация с коронавирусом, регион может покинуть "красную" зону уже в понедельник, 3 мая.
Также сообщалось, что 1 мая Киев вышел из красной зоны карантина.