Согласно данным на субботу, 1 мая, в "красной" зоне карантина осталось только семь регионов Украины, Киев, Киевская и Николаевская области перешли в "желтую" зону.

Об этом свидетельствуют данный Министерства здравоохранения Украины.

Таким образом, в "красной" зоне эпидемиологической опасности находятся следующие регионы Украины:

Житомирская область,

Запорожская область,

Полтавская область,

Сумская область,

Харьковская область,

Хмельницкая область,

Черниговская область.

В "оранжевой" зоне находится восемь регионов:

Волынская область,

Днепропетровская область,

Донецкая область,

Кировоградская область,

Луганская область,

Ровненская область,

Тернопольская область,

Черкасская область.

Все остальные регионы Украины находятся в "желтой" зоне карантина.

Напомним, в Харьковской области улучшается ситуация с коронавирусом, регион может покинуть "красную" зону уже в понедельник, 3 мая.

Также сообщалось, что 1 мая Киев вышел из красной зоны карантина.