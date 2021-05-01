В Днепре на Кайдакском мосту маршрутка "Днепр-Харьков" столкнулась с эвакуатором, который в этот момент грузил автомобиль. Из-за удара погиб водитель маршрутки-микроавтобуса.

Об этом сообщает Информатор

Также пострадал водитель эвакуатора, его забрала "скорая" с многочисленными ушибами.

Авария произошла около 20:25. По словам свидетелей, на мосту в крайнем левом ряду сломался Mitsubishi. На место вызвали эвакуатор. Он уже погрузил автомобиль на платформу, когда в него сзади влетел микроавтобус. Об этом сообщает

Водителя зажало в микроавтобусе. Для того чтобы его вытащить, на место прибыли спасатели. Когда мужчину достали, он был мертв. При этом очевидцы, которые оказывали пострадавшим помощь до приезда скорой, рассказали, что у водителя еще был слабый пульс. Известно, что он 1970 года рождения.

Предварительно, пассажиров в микроавтобусе не было.

От удара эвакуатор частично выбросило на трамвайные пути. Водитель получил многочисленные ушибы. Его увезла скорая. На мосту собралась длинная пробка в сторону правого берега. Заблокировано движение трамваев.

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