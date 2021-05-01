Американское издание BuzzFeed News впервые опубликовало стенограмму разговора бывшего мэра Нью-Йорка и адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани и главы офиса президента Украины Андрея Ермака. В частности, в ходе разговора Ермак обещал Джулиани открыть дело против Байдена из-за его деятельности в Украине.

Об этом говорится в статье "Страны" "Под прицелом - Порошенко, Луценко, Ермак. Что означает публикация разговора Джулиани с главой Офиса президента".

"Подробности судьбоносного звонка Руди Джулиани украинцам долго держались в секрете. Звонок, который произошел за три дня до печально известного разговора Трампа с Зеленским, приобрел новую актуальность после того, как на этой неделе федеральные власти совершили налет на дом и офис Джулиани", - пишет журналист Кристофер Миллер в BuzzFeed.

Во время разговора Джулиани говорил об обвинения в коррупции в отношении сына Байдена Хантера и относительно вмешательства Украины в президентские выборы в США в 2016 году. Все эти моменты, как надеялся Джулиани, будет расследовать новый генеральный прокурор, назначенный Зеленским.

"Меня не интересует, чтобы кто-то говорил неправду или преувеличивал", - сказал Джулиани Ермаку, согласно стенограмме 39-минутного разговора. "Все, что нам нужно от президента [Зеленского], - это сказать: "Я назначу честного прокурора, он проведет расследование и откопает доказательства, которые в настоящее время существуют, и есть ли какие-либо другие доказательства причастности к выборам 2016 года […] И тогда должно быть начато дело о Байдене".

Личный адвокат Трампа настаивал на том, чтобы Ермак убедил Зеленского сделать публичное заявление по этому поводу.

"Если бы [Зеленский] мог сделать какое-нибудь заявление в нужное время […], это действительно хорошо бы прояснило ситуацию. И я думаю, что это дало бы мне возможность приехать и дать мне возможность поговорить с президентом [Трампом], чтобы посмотреть, что я могу сделать, чтобы устранить любые недоразумения", - сказал Джулиани. "И, возможно, даже, я вроде как думаю, что это может быть хорошо для того, чтобы иметь гораздо лучшие отношения, когда мы действительно понимаем друг друга".

Ермак обещает Джулиани все сделать, как он просит.

"Мы готовы слушать наших уважаемых партнеров и действовать соответственно, как только мы возьмем все под полный контроль. Поверьте, нам понадобится месяц, два месяца, чтобы сформировать новый парламент, новое правительство, новые блоки безопасности в нашей команде, и мы полностью изменимся и будем работать. В тот момент, когда мы придем и сможем получить все материалы, которые сейчас находятся в расследовании предыдущей власти, мы будем готовы немедленно работать в соответствии с законодательством. И мы будем готовы в этом день немедленно связаться для согласования, работы и расследования всего, что вы перечислили", - ответил Ермак Джулиани.

И далее еще раз заверил в готовности открыть дело против Байдена.

"… И, конечно, я буду готов приехать, и мы сможем лично сесть и подробно обсудить все вопросы, расследование всего, что вы перечислили", - повторил Ермак.

Кроме того, речь заходит о том, что Зеленский и Трамп "возможно, поговорят по телефону на этой неделе, и Зеленский может упомянуть о назначении следователя".

Ермак подтверждает, что Зеленский это скажет. "Я уверен, что Зеленский так скажет, да", - сказал он.

Игорь Новиков, бывший советник Зеленского, который слушал разговор и предоставил BuzzFeed News его стенограмму, заявил изданию, что "был ошеломлен".

"Я ожидал, что это будет звонок типа "привет, приятно познакомиться", а вместо этого я был свидетелем того, как Руди раздумывает сумасшедшие заговоры, а Ермак соглашается с ними, - сказал Новиков. - Это был именно тот момент, когда я понял, что у нас большие проблемы".

Любопытно, что Джулиани в разговоре также упомянул о влиянии Коломойского и Сороса на команду Зеленского.

"Когда г-н. Зеленский был избран, мы были действительно очень счастливы, потому что мы думали, что это независимый парень, что он вне политической системы, кажется, что у него очень честное прошлое, в отличие от, к сожалению, некоторых других людей в Украине... А потом, когда я был настроен туда ... Я был готов приехать ... А потом группа ... некоторых людей из нашего правительства рассказала мне о некоторых людях, которые были вокруг него ... Один из них ... Один из них был долгосрочным… долгосрочным адвокатом… для… я полагаю, Коломойского (речь идет о бывшем главе Офиса президента Андрее Богдане - Ред.).



Еще один был связан с Соросом, о чем я не стесняюсь вам сказать, потому что это было обнародовано ... Сорос, по всей видимости, за всем этим стоит. За большим финансированием посольства...

Я хотел сказать президенту (Зеленскому): будьте осторожны с людьми вокруг вас, потому что ... они могут очень легко доставить вам неприятности. И другая часть этого. Я не говорю за президента (Трампа), я буду говорить как его друг. Видеть вокруг (Зеленского) людей, которые не просто настроены против президента (Трампа), но говорят о нем (Трампе) очень личные неприятные вещи, - это… проблема", - сказал Джулиани.

Все семь страниц стенограммы переговоров Джулиани-Ермака можно прочитать здесь.

Напомним, на днях прошли обыски у Руди Джулиани по делу об увольнении Трампом в 2019 году посла США в Украине Мари Йованович.

В 2019 году "Страна" приводила рассказ Джулиани о его поездке в Украину.

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