В воскресенье, в день Пасхи в Украине ожидается преимущественно теплая погода, но местами следует ждать обильных осадков, а кое-где даже пройдет град.

Об этом сообщается в прогнозе Укргидрометцентра.

Дождей следует ожидать, в первую очередь, в западных областях страны. По прогнозам Укргидрометцентра, 2 мая в западных областях ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду, грозы, в отдельных районах будет град.

Кроме того, в связи с оттепелью в высокогорье Прикарпатья и Закарпатья будет сохраняться также значительная снеголавинная опасность, а именно – 3 уровень.

Сильные ливни затронут следующие области:

Закарпатье;

Волынь;

Ривненская область;

Житомирская область;

Тернопольская область.

Слабые дожди с грозой ожидаются в таких областях:

Львовская;

Ивано-Франковская;

Хмельницкая.

В ряде регионов прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности. В частности, в таких областях:

Винницкой,

Хмельницкой,

Черкасской,

Полтавской,

Сумской,

Харьковской,

Донецкой,

Днепропетровской,

Одесской.

В западных и восточных областях ожидаются грозы, дожди могут пройти по всей территории Украины, сухо будет только в Крыму.

Синоптики прогнозируют температуру воздуха от +19 на западе до +25 на юге. В западных и восточных областях завтра также возможны грозы.

Ночью во всех регионах также будет тепло. Столбики термометров ночью будут колебаться от + 9 до + 12.

В Киеве завтра также ожидается дождь. Днем температура воздуха в Киеве будет колебаться от +22 до +24, а ночью термометры покажут от +10 до +12 градусов тепла.

Ранее "Страна" писала, что синоптики обещают теплый май, но не обойдется без похолодания и ливней.

Напомним, синоптик рассказала о погоде на пасхальные выходные