По всей Украине будет пасмурная, но теплая погода. Фото: "Страна"

В воскресенье, в день Пасхи в Украине ожидается преимущественно теплая погода, но местами следует ждать обильных осадков, а кое-где даже пройдет град. 

Об этом сообщается в прогнозе Укргидрометцентра.

Дождей следует ожидать, в первую очередь, в западных областях страны. По прогнозам Укргидрометцентра, 2 мая в западных областях ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду, грозы, в отдельных районах будет град.

Кроме того, в связи с оттепелью в высокогорье Прикарпатья и Закарпатья будет сохраняться также значительная снеголавинная опасность, а именно – 3 уровень.

Сильные ливни затронут следующие области:

  • Закарпатье;
  • Волынь;
  • Ривненская область;
  • Житомирская область;
  • Тернопольская область.

Слабые дожди с грозой ожидаются в таких областях:

  • Львовская;
  • Ивано-Франковская;
  • Хмельницкая.

В ряде регионов прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности. В частности, в таких областях:

  • Винницкой,
  • Хмельницкой,
  • Черкасской,
  • Полтавской,
  • Сумской,
  • Харьковской,
  • Донецкой,
  • Днепропетровской,
  • Одесской.

В западных и восточных областях ожидаются грозы, дожди могут пройти по всей территории Украины, сухо будет только в Крыму.

Синоптики прогнозируют температуру воздуха от +19 на западе до +25 на юге. В западных и восточных областях завтра также возможны грозы.

Ночью во всех регионах также будет тепло. Столбики термометров ночью будут колебаться от + 9 до + 12.

В Киеве завтра также ожидается дождь. Днем температура воздуха в Киеве будет колебаться от +22 до +24, а ночью термометры покажут от +10 до +12 градусов тепла.

Ранее "Страна" писала, что синоптики обещают теплый май, но не обойдется без похолодания и ливней.

Напомним, синоптик рассказала о погоде на пасхальные выходные

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