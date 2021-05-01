По всей Украине на Пасху ожидается теплая погода с дождями и грозами. Карта Укргидрометцентра
В воскресенье, в день Пасхи в Украине ожидается преимущественно теплая погода, но местами следует ждать обильных осадков, а кое-где даже пройдет град.
Об этом сообщается в прогнозе Укргидрометцентра.
Дождей следует ожидать, в первую очередь, в западных областях страны. По прогнозам Укргидрометцентра, 2 мая в западных областях ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду, грозы, в отдельных районах будет град.
Кроме того, в связи с оттепелью в высокогорье Прикарпатья и Закарпатья будет сохраняться также значительная снеголавинная опасность, а именно – 3 уровень.
Сильные ливни затронут следующие области:
- Закарпатье;
- Волынь;
- Ривненская область;
- Житомирская область;
- Тернопольская область.
Слабые дожди с грозой ожидаются в таких областях:
- Львовская;
- Ивано-Франковская;
- Хмельницкая.
В ряде регионов прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности. В частности, в таких областях:
- Винницкой,
- Хмельницкой,
- Черкасской,
- Полтавской,
- Сумской,
- Харьковской,
- Донецкой,
- Днепропетровской,
- Одесской.
В западных и восточных областях ожидаются грозы, дожди могут пройти по всей территории Украины, сухо будет только в Крыму.
Синоптики прогнозируют температуру воздуха от +19 на западе до +25 на юге. В западных и восточных областях завтра также возможны грозы.
Ночью во всех регионах также будет тепло. Столбики термометров ночью будут колебаться от + 9 до + 12.
В Киеве завтра также ожидается дождь. Днем температура воздуха в Киеве будет колебаться от +22 до +24, а ночью термометры покажут от +10 до +12 градусов тепла.
Ранее "Страна" писала, что синоптики обещают теплый май, но не обойдется без похолодания и ливней.
Напомним, синоптик рассказала о погоде на пасхальные выходные