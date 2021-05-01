В Брюсселе полиция водометами разогнала участников фестиваля. Видео
В субботу, 1 мая, в бельгийском Брюсселе в парке Буа-де-ла-Камбр тысячи людей собрались на фестиваль La Boum-2. Полиция применила водометы, чтобы заставить участников несанкционированного мероприятия разойтись.
Об этом сообщает Вrussels Еimes.
Во второй половине дня тысячи людей собрались в парке на фестиваль. Многие были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. На мероприятие приехала полиция, над территорией были развернуты дроны с целью не только следить за ситуацией, но и побуждать участников соблюдать карантинные ограничения.
Участники фестиваля взрывали петарды и дымовые шашки. В итоге полиция применила водометы для того, чтобы расчистить территорию. Фестиваль окружили сотни правоохранителей, часть демонстрантов вступали с ними в конфликты и стычки.
#laboum2 #brussels pic.twitter.com/Son6Mjf32l— Eme (@ColpaertEmeline) May 1, 2021
#laboum2 #brussels #boisdelacambre pic.twitter.com/doG2buLGXw— Eme (@ColpaertEmeline) May 1, 2021
Police try to evacuate #boisdelacambre ! #laboum2 #1mai #belgium #bruxelles @Ruptly @livstroud pic.twitter.com/Z6Znnrh1px— Andrea Zanini (@Zanini_Andrea96) May 1, 2021
Напомним, в Париже первомайская демонстрация переросла в столкновения с полицией.
Также сообщалось, что в Берлине митинг против карантина перерос в столкновение с правоохранителями.