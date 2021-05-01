В МИД Швеции вызвали в субботу посла России, чтобы выразить протест против введения санкций против шведского подданного.

Об этом сообщают европейские СМИ.

"В отличие от введённых ЕС санкций против России, меры, принятые РФ, - произвольные, их юридические основания - сомнительные. Кроме того, они - политически мотивированные", - заявили в МИД Швеции.

В пятницу МИД РФ объявил, что запрет на въезд на российскую территорию вводится в ответ на введенные 2 и 22 марта этого года Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.

Напомним, Министерство иностранных дел РФ 30 апреля объявило о введении ответных мер на санкции Европейского союза. Под них кроме Сассоли попали руководитель прокуратуры Берлина, а также должностные лица из стран Балтии.

В частности, ограничения установлены в отношении главы лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотта

Позже глава Европейского парламента Давид Сассоли прокомментировал санкции, которые против него ввела Россия. Как считает Сассоли, санкции против него применили из-за его выступлений за свободу слова.