Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с пасхальными праздниками, назвав отмечание Пасхи дома проявлением заботы об окружающих.

Глава государства озвучил свое поздравление в эфире украинских телеканалов в субботу, 1 мая.

"Праздник Пасхи символизирует победу жизни над смертью, а мы с вами живем в такое время, когда ради этой победы мы отмечаем Пасху дома. Но в этом для нас нет ничего страшного, скучного и тем более греховного, потому что это и есть исполнение христианского обязательства, а именно заботы и любви к своему ближнему", - сказал президент.

Он упомянул тех, кто отмечает праздник на фронте и об украинцах, которые встречают Пасху "на медицинском дежурстве возле коек с заболевшими как в борьбе за здоровье, так и в борьбе за жизнь".

"От всей души я желаю вам, чтобы все ваши родные, близкие и любимые были здоровы, были счастливыми. От всего сердца я приветствую вас с праздником. Я желаю всем приятного отдыха, солнечной погоды и вкусной паски. Пусть Пасха наполнит наши сердца большой силой и добром для великих дел. Пусть Пасха принесет вам большую радость, надежду, любовь, согласие и достаток. А нашей Украине большой мир", - резюмировал Зеленский.

Ранее "Страна" разбиралась, как пройдет в Украине вторая Пасха во время пандемии коронавируса.

Также сообщалось, что в канун Пасхи у храмов выстраиваются очереди из желающих освятить пасхальные корзины.