В канун Пасхи во многих храмах уже святят пасхальные корзины.

Так, например, во Владимирском соборе уже есть желающие освятить паску.

Внутри собора люди соблюдают масочный режим и придерживаются дистанции, а снаружи — люди в масках, но не придерживаются дистанции.

Основная служба начнётся в 23:00, а утреннее освящение пасхальных корзин начнётся с 4:00.

Напомним, Делегация УПЦ с Благодатным огнем отправилась из Иерусалима в Киев в субботу в 16:45

Встречали делегацию в аэропорту Жуляны журналисты и священнослужители. Каждый желающий мог забрать с собой частичку Благодатного огня.

По данным Нацполиции, на Пасху в церкви придут около миллиона украинцев