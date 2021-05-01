В канун Пасхи у храмов выстраиваются очереди из желающих освятить паску. Фото
В канун Пасхи во многих храмах уже святят пасхальные корзины.
Так, например, во Владимирском соборе уже есть желающие освятить паску.
Внутри собора люди соблюдают масочный режим и придерживаются дистанции, а снаружи — люди в масках, но не придерживаются дистанции.
Основная служба начнётся в 23:00, а утреннее освящение пасхальных корзин начнётся с 4:00.
Напомним, Делегация УПЦ с Благодатным огнем отправилась из Иерусалима в Киев в субботу в 16:45
Встречали делегацию в аэропорту Жуляны журналисты и священнослужители. Каждый желающий мог забрать с собой частичку Благодатного огня.
По данным Нацполиции, на Пасху в церкви придут около миллиона украинцев