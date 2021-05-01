В ответ командующему Космическими силами США генерал-майору Джону Реймонду, сказавшему, что космос является зоной боевых действий руководитель Института космической политики России Иван Моисеев заявил, что боевые действия в космосе никому не выгодны.

Его цитирует радиостанция "Говорит Москва".

"По числу и качеству спутников США суммарно обходят все остальные страны вместе взятые, по самим же американским данным", - сказал он. Специалист добавил, что США трудно получать деньги на дальнейшее развитие космической отрасли, которые им очень нужны, поскольку страна и так на первом месте по данному вопросу.

Ранее Джон Реймонд предупредил о том, что у России и Китая есть оружие, способное уничтожить американские спутники и объявил космос полем битвы. По его словам, целью Космических сил является сдерживание, а не конфликт, который "начнется или распространится на космос".

Мы разбирались, как сверхдержавы хотят колонизировать спутник Земли и зачем им это нужно.

Как сообщала "Страна", Китай отправил в космос макет большой панды, которая держит в руках флаг страны.

В Индии же решили отправить в космос древний ведический текст и фото премьер-министра.