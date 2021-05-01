Cпецпредставитель президента России Владимира Путина по Афганистану Замир Кабулов считает, что решение США вывести свои войска из Афганистана не приведет к концу гражданской войны в стране. Более того, могут начаться боевые действия против иностранных военных.

Об этом он заявил в ходе интервью для "РБК".

Согласно его мнению, гражданская война не прекращалась в Афганистане, она "как шла до подписания американо-талибского соглашения 29 февраля прошлого года так и идет после". При этом варьировались ее масштабы.

"Сейчас можно говорить о эскалации этого процесса печального. Здесь два варианта действий. во-первых, если движение талибов решит добиваться изначальной цели реставрации исламского Эмирата, это однозначно будет полномасштабная гражданская война", - заявил Кабулов.

На его взгляд, сейчас "американцам надо убедить талибов воздержатся от начала масштабных боевых действий". При этом Кабулов признает, что сделать это будет непросто.

"Движение талибов, если бы оно согласилось на прекращение огня, оно бы стало перед дилеммой роспуска, временного роспуска своих боевых отрядов. И таким образом они бы утратили сильно аргументы на переговорах с представителями кабула.

Поэтому они не пойдут на этот шаг и мы сейчас будем находится в ситуации на грани масштабных боевых действий. В том числе против иностранных военных присутствий...России наплевать останутся остатки американцев или уйдут, главное чтоб не сорвался намечающийся процесс мирных переговоров между афганцами", - резюмировал Кабулов.

Напомним, в конце апреля США начали фактический вывод войск из Афганистана, ранее американская сторона заявила, что достигла целей, поставленных в начале операции американских вооруженных сил в Афганистане в 2001 году.

Также сообщалось, что госдепартамент США порекомендовал американцам покинут Афганистан.