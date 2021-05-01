Православная Церковь Украины (ПЦУ) получит Благодатный огонь в воскресенье, 2 мая. То есть на следующий день после официального прибытия Благодатного огня в Украину, которую привезла делегация Украинской православной церкви 1 мая в 18:45, как ранее писала "Страна".

Об этом написал в Facebook спикер ПЦУ Евстратий Зоря.

В своей публикации Зоря отетил, что "значения и символика этой церемонии заключается в явлении святого, благословенного света, а не в самом огне, который является лишь носителем света", проведя параллели со Святой водой, которая "является природной водой, а не чудесно явившейся",

"Из-за схода благодати Святого Духа эта вода приобретает духовные свойства, и через нее верующим передается очищение, освящение и благословение", - рассуждает Зоря

При этом Зоря раскритиковал внимание верующих к Благодатному огню, намекнув, что те являются "огнепоклонниками".

"Мы уважаем Священное Свет, как видимый знак благословения от Гроба Господня. Но вполне очевидно, что сущность и значение Пасхи не могут и не должны сосредотачиваться на привозе и распространении Святого Света. Тем более несколько кощунственными являются попытки к Святому Свету привязать признание или отрицание действия благодати Божией в Церкви - так, будто Православие является "религией огнепоклонников", - считает Зоря.

То, что Благодатный огонь попадет в ПЦУ позже остальных, Зоря объяснил отсутствием необходимости тратить деньги.

Напомним, Делегация УПЦ с Благодатным огнем отправилась из Иерусалима в Киев в субботу в 16:45

Встречали делегацию в аэропорту Жуляны журналисты и священнослужители. Каждый желающий мог забрать с собой частичку Благодатного огня.