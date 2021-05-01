Фотоловушки, установленные в зоне отчуждения ЧАЭС, засняли присутствие там рыси - очень осторожного и редкого хищника, который когда-то покинул эти места из-за человеческой деятельности. Фото опубликовала пресс-служба ЧЗО.

"Цель проекта - определение территорий, которые являются чрезвычайно важными для сохранения и расширения популяции этого крупного хищника в пределах заповедника, а также оценка приблизительной численности вида, его пространственного распространения и биотопического распределения", - отметили ученые.

В рамках международного природоохранного проекта "Полесье - дикая природа без границ" сотрудники Чернобыльского заповедника вместе со специалистами Франкфуртского зоологического общества и Украинского общества охраны птиц провели фотомониторинг этого краснокнижного животного.

"Вернулась рысь и на некогда хорошо освоенные, а сейчас исключенные из хозяйствования земли зоны отчуждения, большинство из которых вошли в состав Чернобыльского заповедника", - отметили в пресс-службе заповедной зоны.

Фото: Пресс-служба ЧЗО

Рыси — род хищных млекопитающих семейства кошачьих, ученые считают их наиболее близкими к роду кошек.

Как сообщала "Страна", после взрыва реактора в Чернобыль бросилась лавина шпионов. Об этом рассказал генерал ФСБ в отставке Анатолий Ткачук - начальник опергруппы КГБ СССР по войскам чернобыльской зоны.

Также "Страна" подробно рассказывала о 7-ми главных мифах о Чернобыльской катастрофе.

Напомним, бандиты пытались вывезти из зоны ЧАЭС десятки рогов животных.