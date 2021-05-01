В субботу, 1 мая, в столице Таджикистана Душанбе произошел сильный пожар на автомобильной заправочной станции (АЗС), затем прогремел мощный взрыв. Информации о жертвах от официальных структур на данный момент нет.

Об этом сообщает Asia-Plus.

Инцидент произошел в микрорайоне Зарафшон района Сино столицы (так называемая территория мечети Мехкалон). На кадрах с места событий виден пожар, затем происходит взрыв. Люди начинают разбегаться в разные стороны. На место событий приехали пожарная машина и бригада скорой помощи.

В комментариях к видео и фотографиям с места событий пользователи пишут о пострадавших, однако данных от официальных структур пока нет.

Напомним, 1 мая Киргизстан и Таджикистан договорились о прекращении огня на приграничных территориях и отводе войск. Душанбе и Бишкек в ближайшее время приступят к описанию государственной границы. Ранее, 29 апреля, между сторонами обострился конфликт и возникла перестрелка.

Также "Страна" сообщала, что Киргызстан объявил траур по погибшим на границе с Таджикистаном