В Китае, на фоне начала строительства собственной космической станции, осуществлен успешный запуск ракеты-носителя Чанчжэн-4С (Великий поход-4С), которая вывела на орбиту новый спутник дистанционного зондирования Земли "Яогань-34". Об этом сообщает Синьхуа в субботу, 1 мая.

Накануне ракета стартовала с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.

Космический аппарат будет использоваться для исследования земельных ресурсов, городского планирования, подтверждения прав на землю, проектирования дорожной сети, оценки урожайности, а также предотвращения стихийных бедствий и минимизации ущерба от них.

Это был уже 368 по счету полет ракет-носителей серии Чанчжэн.

Как сообщала "Страна", в "Роскосмосе" также обещают орбитальную станцию к 2030 году, ее будут обслуживать роботы.

Также мы писали о том, что в Китае решили назвать своей первый марсоход в честь Чжужун.