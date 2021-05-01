В прошлом году российское гражданство оформили 656 тысяч человек, среди которых 98% - выходцы из бывших советских республик, при этом среди них большинство - украинцы (62%).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

Среди иностранцев, которые получили российские паспорта, 98% - граждане бывших советских республик. Большинство из них из Украины (62%), Таджикистана (10%), Казахстана (7%) и Армении(5%)

"Такое стремление обусловлено близостью территорий, общим историческим прошлым, отсутствием языкового барьера и понятным менталитетом",- объяснили в ведомстве.

Напомним, на неподконтрольном Киеву Донбассе заявили о более полумиллиона выданных российских паспортов. В честь этого презентовали праздничный почтовый блок. Почему в "ДНР" начали серьезно форсировать раздачу российских паспортов подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что согласно данным МВД России количество жителей неподконтрольных Киеву частей Донецкой и Луганской областей, который получили российские паспорта - более 600тысяч.